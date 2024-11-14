Taşıt tanıma 2025'te herkes için zorunlu olacak: Araç başına vergi hariç 2 bin 360 lira alınacak...

Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:56

Güncelleme: 14.11.2024 - 15:56

Yeni akaryakıt uygulaması 1 Ocak 2025'te başlıyor! İlk etapta şirket araçları ve sıfır kilometre araçlar için geçerli olacak bu düzenleme ile elle fiş yazma dönemi sona eriyor. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) devreye giriyor. Araç başına 1810 TL olarak belirlenen ücret yeni yılla birlikte yıllık Yİ-ÜFE oranında zam alacak. Bu durumda, 2025'te TTB taktıranlar 2.360 TL + KDV ödeyecek.

TTB ZORUNLU HALE GELECEK

Sistemin uygulamaya girmesiyle birlikte vergi kaybının önlenmesi hedefleniyor. 1 Ocak 2025’ten itibaren vergi mükellefleri için zorunlu hale gelecek olan bu sistem Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yönetilecek. 2025 başından itibaren şirketler, akaryakıt harcamalarını gider gösterebilmek için araçlarına 'Taşıt Tanıma Birimi' (TTB) taktırmak zorunda kalacak.

Habertürk'ün haberine göre, 1 Temmuz 2025’ten itibaren ise bireysel araçlar da TTB taktırmak zorunda olacak. Ayrıca, özel taşıt tanıma sistemine sahip araçlar da ulusal sisteme geçiş yapmak zorunda kalacak.

Sistem sayesinde, taşıtların yakıt depo girişlerine takılacak olan TTB ile plaka ve sahiplik bilgileri kayıt altına alınacak. TTB’ler, tüm istasyonlarda kullanılabilecek ve fiş düzenlenmesi işlemleri otomatikleşecek.

Yeni yılda, TTB taktırma fiyatı, 1.810 TL + KDV olarak belirlenmişken, Yİ-ÜFE oranı ile yapılacak artışla bu ücret 2025'te 2.360 TL + KDV'ye yükselecek.