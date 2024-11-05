Dev akaryakıt şirketi Türkiye'den çekildi!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:03

Güncelleme: 05.11.2024 - 16:03

İngiliz akaryakıt zinciri BP, faaliyet gösterdiği Türkiye pazarından çekilme kararı aldı. Şirketin Türkiye’deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını Petrol Ofisi devralacak. BP’nin Türkiye pazarında 770 akaryakıt istasyonu ve lisans hakkı bulunuyordu.

İSTASYON İSİMLERİ DEĞİŞECEK

BP’nin Türkiye'deki tüm akaryakıt ve terminal operasyonlarının devri, Rekabet Kurumu'nun 12 Eylül'de verdiği onay ile Petrol Ofisi (PO) Grubu'na gerçekleşti. Söz konusu anlaşma 14 Kasım 2023 tarihinde imzalandı. Anlaşmanın ardından BP markasını taşıyan akaryakıt istasyonlarının isimleri değiştirilecek.

DİĞER PAYLAR DA DEVREDİLECEK

BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ hisseleri ile birlikte ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki paylar da Petrol Ofisi’ne geçecek.

PETROL OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, satın alma işlemiyle ilgili olarak, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek bir işlemlerle karşılamaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

BP NEDEN TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR?

Dünya genelinde sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanma stratejisi doğrultusunda BP, bu amaçla Türkiye'den çekilme kararını aldığını duyurdu.