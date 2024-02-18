'Tat' kaçıran iflas: 70 yıllık konserve devi kapısına kilit vurdu

İzmir merkezli 1958'den beri hizmet veren Tamtad Konserve, ekonomik dengesizlerden ötürü faaliyetine devam edemeyerek iflas kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:26
'Tat' kaçıran iflas: 70 yıllık konserve devi kapısına kilit vurdu
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Türkiye'de birçok sektör ekonomik belirsizlik ve küresel krizden dolayı zor bir dönemden geçiyor.

Son olarak Türkiye'nin önde gelen konserve firmalarından Tamtad Konserve iflas kararı aldı.

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1958 yılında Tire'deki sanayi sitesinde sebze konservesi üretimiyle faaliyetlerine başlayan Tamtad Konserve, 150'den fazla ürün çeşidiyle 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Ekonomik dengesizlikler Tamtad Konserve'nin 70 yıllık serüvenini sonlandırdı.

Tire İcra Dairesi Müdürlüğü, Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verildiğini duyurdu.


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