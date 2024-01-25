Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu

Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:08

Güncelleme: 25.01.2024 - 10:08

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Sitesi’ndeki (AOSB) tesislerinde iki yıl önce yaklaşık 800 kişi istihdam eden Güney Çelik şirketinin çalışan sayısı sürekli azalarak 250-300 kişiye kadar düştü. İki aydır çalışanlarına maaş ödemeyen şirketin, bankalar tarafından geri çağırılan krediler nedeniyle finans sorunu yaşadığı ve üretimi durdurduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 2020 yılında 387, 2021’de 298 ve 2022’de 314’üncü sırada yer alan Güney Çelik, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren İstanbul merkezli Arsan Grup bünyesinde yer alıyor. Çelik hasır, düz ve nervürlü çubuklar, galvanizli tel gibi ürünlere son olarak geçtiğimiz yıllarda çivi üretimini de ekleyen Güney Çelik, sektöründe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge Merkezi’ne sahip olmasıyla biliniyor.

BANKALAR KREDIİERİNİ GERİ ÇAĞIRDI

Ekonomim'den Eray Şen'in aktardığına göre, inşaat, doğalgaz, demir-çelik, tarım, biyoenerji, gıda, turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren Arsan Grup’un kurucusu Mehmet İrfan Cengiz’in yaklaşık 3 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle işlerini oğlu Can Cengiz’e devretmesinin ardından, Güney Çelik yönetiminde de değişim yaşandı. Halen yönetiminde ikisi kadın ve hakim hisseye sahip bir erkek olmak üzere toplam 3 kardeşin yer aldığı Güney Çelik’te sorunun ‘kardeşler arasındaki anlaşmazlıktan’ kaynaklandığı yönündeki iddiaların yanında, özellikle grup şirketlerinin finansal açıdan birbirlerine ‘kefil’ olmasının bankalardan alınan kredilerle ilgili sorunlara yol açtığı iddia ediliyor.

FABRİKA ÖNÜNDE EYLEM



Gelinen noktada üretimini durduran Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. işçileri, fabrika önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. İki aydır maaş alamadıklarını söyleyen işçiler, aileleriyle birlikte zor durumda kaldıklarını belirterek sorunun çözülmesini ve işbaşı yapmak istediklerini söylüyor.

“SABIR VE ANLAYIŞ RICA EDIYORUZ”

Süreçle ilgili olarak şirketten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “Şirketimiz bu sürecin çözümü için çalışmaktadır ve bu süreçte tüm paydaşlarımızın sabrını ve anlayışını rica ediyoruz. Çalışanlarımıza sorunlar hakkında şeffaf bir şekilde bilgi verilmiş olup, haklarını kullanmaları konusunda özgürlük tanınmıştır. Bu zorlu dönemde, çalışanlarımızın mağdur olmaması adına çaba göstermekteyiz. Önceliğimiz, şirketimizi var eden değerli çalışanlarımızın ve ailelerinin güvende hissetmelerini sağlamaktır. Yaşanan süreçle ilgili çalışanlarımızla bir mutabakata varılmış olup, birlikte hareket etme kararı alınmıştır.”