Tavuk eti üretimi yüzde 12,5 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 216 bin 453 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1 artışla 1 milyar 761 milyon 686 bin adede yükseldi.

AA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:16
Tavuk eti üretimi yüzde 12,5 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta 216 bin 453 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 3,2, aylık bazda yüzde 12,5 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi ise mayısta aylık bazda yüzde 3,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 761 milyon 686 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 4,9 artışla 119 milyon 362 bin olarak kayıtlara geçti

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 20,9 yükselişle 5 bin 712 ton oldu.

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 6,4, hindi eti üretimi yüzde 25,7 arttı.


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