Tayland'ın tuk-tuk'ları, elektrikliye dönüşüyor

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 06:59

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 06:59

Dünyada hava kirliliğiyle öne çıkan pek çok ülkede içten yanmalı motorların dumanı ve gürültüsü olmadan seyahat etmek giderek daha popüler hale geliyor.

Tayland'ın ikonik, gaz tüketen tuk-tuk'larının yerini daha çevreci, enerji verimliliği daha yüksek bir model alıyor. the guardian'ın haberine göre hava kirliliği konusunda dünyanın en kötü ülkelerinden biri olan Tayland'da daha çevre dostu bir ulaşım yolu sunuluyor.

Urban Mobility Tech adlı start-up'ın kurucu ortağı ve CEO'su Krisada Kritayakirana, "Geleneksel tuk-tuk'ları kullandığınızda gaz kokusunu alabiliyorsunuz ve bu bazen rahatsız edici olabiliyor. Elektrikli tuk-tuk'larda ise temel olarak gürültü ve egzoz borusundan çıkan emisyon yok" dedi.

ELEKTRİKLİ TEŞVİKİ

2021 yılında Tayland'daki PM2.5m kirletici seviyeleri Dünya Sağlık Örgütü kılavuzundan dört kat daha yüksekti. PM2.5'in solunması solunum sorunlarına ve kalp rahatsızlıklarına neden olabilir. 2019 yılında ülkede 31 binden fazla ölümün sorumlusu kirlilik oldu.

Tayland Kalkınma Araştırma Enstitüsü'nde iklim değişikliği politikası ve yeşil büyüme üzerine kıdemli araştırma görevlisi olan Kannika Thampanishvong, "Bangkok gibi büyük şehirlerde, ana kaynak dizel motorlu araçlardaki eksik yanma olacaktır" ifadelerini kullandı. 2019 yılı itibarıyla Tayland'da genellikle içten yanmalı motorlarla çalışan yaklaşık 20 bin tuk-tuk bulunduğu kaydedildi.

Kritayakirana, elektrikli tuk-tuklara olan talebin arttığını da sözlerine ekledi. Tayland Elektrikli Araç Birliği'ne göre, 2022 yılında sayıları 263'ten 498'e yükseldi. Hükümet 2015 yılından bu yana elektrikli araç alımını teşvik ediyor.

Muvmi, elektrikli tuk-tuk filosunu Bangkok'ta 350'den 1.000'e çıkarmayı ve beş yıl içinde ülke çapında 5 bine ulaştırmayı planlıyor. Tayland Ulusal İnovasyon Ajansı (NIA) İnovasyon Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Vichian Suksoir, birçok otelin artık misafirlerini taşımak için elektrikli tuk-tuk satın aldığını söyledi.

GELECEĞİN ARAÇLARI

Tayland'da yaklaşık 10 milyon otomobil kayıtlı ve hükümet 2030 yılına kadar otomobil üretiminin yüzde 30'unu sıfır emisyonlu hale getirmeyi hedefliyor. Suksoir, NIA'nın 2023 yılında elektrikli araçların ve ilgili teknolojinin geliştirilmesi için 3 milyon dolar ayırdığını söylüyor.

Ancak elektrikli araçlar şarj etmek için şebeke gücüne ihtiyaç duyuyor ve Tayland'da enerjinin sadece yüzde 14.9'u yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor.

Elektrikli tuk-tukların şarj edilmeden önce sadece kısa mesafeler kat edebildiği ve bir tane satın almanın fiyatının yaklaşık 12 bin dolar olduğu biliniyor. Geleneksel bir tuk-tuk için başlangıç fiyatı ise yaklaşık 4 bin 500 dolar.

Ancak Kritayakirana elektrikli tuk-tukların uzun vadede daha ucuz olacağını çünkü benzinin aküden çok daha pahalı olduğunu söyledi. Elektrikli tuk-tuklar da dahil olmak üzere elektrikli araçların "geleceğin araçları" olduğuna inanılıyor.