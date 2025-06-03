Tazminat ödemesi kaskoda yüzde 32, trafikte yüzde 48 arttı: Kaskoda ortalama 40 bin TL

Türkiye Sigorta Birliği’nin yeni yayımladığı “Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri, Ocak-Mart 2025” raporuna göre yılın ilk çeyreğinde, Ocak-Mart 2024’e kıyasla zorunlu trafik sigortasında tazminat konu dosya sayısı yüzde 13.7 artarak 1 milyon 68 bin 562 adet oldu. Toplam ödeme ise yüzde 67.9 yükselerek 31.3 milyar lirayı buldu. Dosya başına ortalama ödeme tutarı da yüzde 47.7 artarak 29 bin 267 liraya çıktı.

MOTOSİKLETTE YÜZDE 122

Taşıt türüne göre en çok ödeme yüzde 71.1 artış ve 17.7 milyar lirayla “otomobil” için yapıldı. Otomobilde dosya sayısı yüzde 14.3 artışla 593 bin 24 adet, ortalama ödeme yüzde 49.7 artışla 29 bin 869 liraya yükseldi. Toplam tutarın yüzde 122.2 (962 milyon TL), dosya sayısının yüzde 52.2 (59 bin 344 adet) arttığı motosiklet ise dikkat çekti.

Kasko sigortası kapsamında dosya sayısı yüzde 2.3 artışla 454 bin 617 adet, toplam ödeme de yüzde 35 artışla 18.2 milyar liraya yükseldi. Buna göre dosya başına yapılan ortalama ödeme tutarı yüzde 32 artışla 39 bin 924 lira olarak hesaplandı. Taşıt türüne göre en çok ödeme yüzde 39.3 artış ve 12.9 milyar lira ile yine “otomobil” için yapıldı. Bu taşıtta dosya sayısı yüzde 5.2 artışla 346 bin 588 adet olurken ortalama ödeme de yüzde 32.4 artışla 37 bin 196 liraya çıktı.