TBB Başkanı Alpaslan Çakar: 'KKM’de faiz yüzde 17’lere çıkabilir'

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:46

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 17:47

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Bloomberg HT yayınında bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, “Kur korumalı mevduatta 1 trilyon TL civarı TCMB taraflı, 400 milyon TL’si de Hazine’nin ürününde. Mevduatımızın yüzde 35’i TL idi, bu oran yüzde 54’e çıktı” dedi.

“KKM’de yüzde 12 faiz oranı düşük kalmıştı. TCMB de bankaları bu konuda serbest bıraktı” diyen Çakar, “KKM’de faizin yüzde 17’lere çıkması mümkün” diye konuştu.

Çakar ayrıca, “Bankacılık sektörünün reel sektöre verdiği kredide eksiklik olduğunu söylemek doğru değil” açıklamasını yaptı.

“2022’de bankacılık sektörünün kredi büyümesi 2,6 trilyon TL. 23 milyar dolarlık yabancı para kredi bakiyesi de kapatıldı” diyen Çakar, “Reel sektöre 1,7 trilyon TL kredi kullandırdık. Reel sektöre kullandırılan kredi yüzde 93 oranında arttı. KOBİ kredilerinde artış yüzde 104 seviyesinde” diyen konuştu.

"ENFLASYON FİYAT MEKANİZMASINI BOZUYOR"

Çakar, dünyada enflasyonu aşağı çekmek için faiz artırımlarına gidilirken Türkiye’nin ise faiz indirimlerine gitmesinin ‘ekonomik büyümeden yana bir tercih’ olduğunu anlattı.

Aynı zamanda Ziraat Bankası Genel Müdürü de olan Çakar’ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde:

Enflasyon fiyat mekanizmasında ciddi bir bozulma meydana getiriyor. Yerel para cinsinden alacaklı kaybedip, borçlu kazanıyor. Sermaye transferi anlamına gelir. Sabit gelirlileri koruyacak mekanizmalar geliştirmek önemli.

CARİ AÇIK VURGUSU