TBMM’de nöbeti sürdüren CHP, teklif geçtikten sonra ‘sahaya’ çıkmaya hazırlanırken Meclis Başkanlığı’na da tepki gösterdi: ‘Kaloriferleri kapatıyorlar’

CHP’nin emekliler için Meclis’te başlattığı “nöbet” 10 gündür sürüyor. İçerisinde en düşük emekli aylığı ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı “torba teklif” gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. “Nöbet” de o zamana kadar devam edecek. CHP genel kuruldaki görüşmeler sırasında da en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması, tüm emeklilere seyyanen zam yapılması için önergeler sunacak. Rakamın yükseltilmesini isteyecek. Teklif genel kuruldan geçtikten sonra Meclis’teki “nöbet eylemi” de sona erecek. Daha sonra CHP milletvekilleri yurdun dört bir yanında yaşananları yurttaşlara anlatacak.

‘KÜRSÜDE BAŞKA, AŞAĞIDA BAŞKA’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin emekli aylıklarını “sefalet ücreti” olarak nitelendirmesine karşın, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda aylıkların artırılmasına yönelik önergelerin Cumhur İttifakı tarafından reddedilmesine sert tepki gösterdi. Günaydın, “‘Kürsüde böyle konuşurum, aşağıda başka şey yaparım’ diyen bir zihniyet var. Kürsüde atıp tutmak serbest peki aşağıda fiiliyata gelince neden uygulamıyorsunuz” dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verdikleri önergelerin reddedildiğini anımsatan Günaydın, “Biz genel kurulda da bu rakamın yükselmesi için her türlü çabanın içerisinde olacağız. Genel kurulda da bunu kesinleştirirlerse o saatten sonra yerimiz Meclis’te nöbet değil, sahadır. Sahada, mahallelerde CHP’li milletvekillerini göreceksiniz” dedi.

‘KALORİFERLERİ KAPATIYORLAR’

Günaydın, “nöbet” sırasında karşılaştıkları uygulamalara da dikkat çekti. Günaydın, şunları söyledi:

“Akşam genel kurulun kaloriferlerini kapatıyorlar milletvekilleri kalamasın diye. Genel kurulun, kaloriferlerin ısısı düşüyor. Arkadaşlarımız kazak giyerek nöbet tutuyorlar. Orada da birisi çıkmış diyor ki ‘kıyafet düzeni var, siz bunu ihlal ediyorsunuz.’ Adamın uğraştığı şeye bak.”

Günaydın, kendileriyle beraber 4 emniyet mensubu, 3 çaycı ve 1 tane de kavasın kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

“8 kişi. Biz onları da kendimizden ayırt etmiyoruz. Onlar da bizle beraber gece boyuncu uykusuz kalıyorlar. Meclis genel sekreterine, genel sekreter yardımcısına diyoruz her seferinde ‘ısı düşüyor, normal değil’ diye. Her seferinde de bize ‘başkanım hemen kontrol ettiriyoruz’ diyorlar. Kontrol ettirirsin de insan hissediyor. Biz Meclis’te çalışırken genellikle sıcaktan, aşırı ışıktan şikayet ederiz. Gece 2-3 oldu mu üşüyorsun. Üzerine birşey almak istiyorsun. Bu ne anlama geliyor ya ısı düşürülüyor ya tamamen kapatılıyor. Başka anlamı yok. Milletvekili kazak giymek zorunda kalıyor. İktidar bunları o kadar kibirli yaptı ki nöbet tutan milletvekillerinden utanmak yerine diyorlar ki ‘içtüzük genel kurula nasıl girilebileceğini göstermiştir, siz onu ihlal ediyorsunuz.’ Evet, biz emekliler için kazak giyiyoruz ve içtüzüğü ihlal ediyoruz!”