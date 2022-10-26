Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi TBMM Genel Kurulu'nda

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi, TBMM Genel Kurulu'na sevk edildi.

AA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 14:41
Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi TBMM Genel Kurulu'nda
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TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Başkanlık Divanı, toplantıda, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesinin geçerliliğini inceledi. Dilekçenin gerçekliğinin ve geçerliliğinin tespit edilmesinin ardından Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa talebinin Meclis Genel Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.


TBMM AHMET Eşref Fakıbaba istifa

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