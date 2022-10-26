Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi TBMM Genel Kurulu'nda
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi, TBMM Genel Kurulu'na sevk edildi.
TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Başkanlık Divanı, toplantıda, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesinin geçerliliğini inceledi. Dilekçenin gerçekliğinin ve geçerliliğinin tespit edilmesinin ardından Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa talebinin Meclis Genel Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.
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