TCDD'nin mal ve hizmet alım ihalelerinde ek fiyat farkı verilebilecek

24 Haziran 2022 Cuma, 17:20

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, 1 Aralık 2021 tarihinden önce, ihalesi yapılan (doğrudan temin kapsamında yapılan alımlar hariç) ve 4735 sayılı Kanun'un geçici 5'inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde geçerli olacak.

Bu kapsamda, 1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar için 1 Temmuz-30 Kasım 2021 tarihlerinde ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz'dan önce ihale edilen işlerde ise haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak, yüklenicinin yazılı başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

Ayrıca bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayıyla devredilebilecek.

Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgili İdareye yazılı başvurması gerekecek.

1 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde İdareye yazılı başvurması ve İdarenin onayı ile devredilebilecek.

Söz konusu değişiklikler, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketinin alımları için de uygulanabilecek.