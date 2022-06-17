TCDD raydan çıktı: 6,6 milyar liralık zarar!

17 Haziran 2022 Cuma, 09:01

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve bağlı ortaklıklarının mali hesaplarına yönelik denetimler tamamlandı.

Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan rapor, liyakatsiz atamalar ile gündeme gelen kurumun içinde bulunduğu borç batağını ortaya koydu. Muhalefetin, “İktidarın arka bahçesi oldu” eleştirileri yönelttiği idarenin net dönem zararı, 6 milyar 666 milyon 422 bin TL oldu. İdarenin 6,6 milyar TL’lik 2021 yılı dönem zararının 5 milyar 533 milyon 628 bin TL’sini faaliyetlerden kaynaklanan zararlar oluşturdu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TCDD’nin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablosunda net dönem zararı, 31 Aralık 2021 itibarıyla 6 milyar 666 milyon 422 bin 165 TL olarak kaydedildi. 2020 yılı net dönem zararı ise kayıtlara, 6 milyar 341 milyon 243 bin 988 TL olarak geçti. 2021 yılında 3 milyar 470 milyon TL’lik hasılatı bulunan idarenin satışlardan kaynaklanan toplam maliyeti ise 6 milyar 876 milyon TL oldu.

TCDD’nin mali evraklarına yönelik denetim raporunda, toplam faaliyet zararı ve zararın detaylarına da yer verildi. Buna göre, 2021 yılında TCDD, 5 milyar 553 milyon TL’lik faaliyet zararına uğradı. 2021 yılı faaliyet zararı 2020 yılına göre yüzde 22 arttı.

REKLAM GİDERİNDE YÜZDE 61’LİK ARTIŞ

Raporda, 1 Ocak-31 Aralık 2021 dönemindeki pazarlama, satış ve dağıtım giderleri de paylaşıldı. Toplam 3 milyon 375 bin TL’lik faaliyet giderinin tamamı, “Reklam gideri” kalemine yazıldı. TCDD’nin reklam için 2021 yılında harcadığı paradaki artış 2020 yılına göre, yüzde 61 olarak kaydedildi.