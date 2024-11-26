TCMB açıkladı: Enflasyon beklentisi 33 ayın en düşüğünde

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:43

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketinin sonuçlarını açıkladı. Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için yüzde 27,2’ye, reel sektör için yüzde 47,8’e, hanehalkı için ise yüzde 64,1’e düştü.

Piyasa katılımcıları ile hanehalkı arasındaki enflasyon farkı ise 36,9 puana indi.

TCMB açıklamasında, “Sektörel Enflasyon Beklentileri, Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile derlenmiştir. Kasım 2024’te piyasa katılımcılarında 0,2 puan, reel sektörde 1,7 puan, hanehalkında ise 3,1 puanlık düşüş gerçekleşmiştir” iddiaları yer aldı.

Gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise yüzde 26,3 seviyesine indi.