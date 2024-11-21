TCMB faiz kararını açıkladı: Politika faizi değişmedi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı açıklandı. Karara göre TCMB politika faizi sabit tutuldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçlandı. Alınan karara göre TCMB politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Bu karar ile politika faizi 8 aydır 50 puanda sabit kaldı.
Alınan bu kararla birlikte Merkez Bankası politika faizinde son 21 ayda düşüş gerçekleşmedi. Politika faizi en yüksek seviyesi olan 50 puanı Mart 2024'te görmesinin ardından bu yana değişmedi ve 9 ay boyunca sabit kalmış oldu.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
TCMB'nin 21 Kasım perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlanırken anket sonuçlarına göre ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörmüştü.
YIL SONU BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Ekonomistler TCMB'nin 26 Aralık 2024 veya 23 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz indirimi kararı alabileceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.
Bu beklenti, enflasyondaki olası düşüş ve ekonomik büyümeyi destekleme ihtiyacıyla ilişkilendiriliyor. Faiz indiriminin, piyasalarda yeni bir hareketlilik yaratacağı düşünülüyor.
İlgili Haberler
- Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım ayı faiz toplantı tarihi ne zaman?
- TCMB'den 'banknot' düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı
- TCMB kasım ayı faiz kararı bugün açıklanıyor: Karar kaçta açıklanacak? Faiz yükselir mi, sabit mi kalır? Ekonomistlerin tahminleri neler?
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 3 milletvekilinin istifası istendi!
- 2'si ağır, 3 polis yaralandı!
- Uğur Dündar'ın 'babalık' davasında karar çıktı
- Bahçeli'yle sürpriz görüşme!
- BRICS'e 'ortak ülke' olma davetini kabul etti
- Kadınlara cehennem hazırlayanlar
- Meclis'te arbede
- Türkiye’de ilk kez uygulandı! Hasadı 15 gün sürüyor...
- Cem Garipoğlu soruşturmasında karar!
- Storm Shadow füzesi Rusya'ya ateşlendi!