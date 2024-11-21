TCMB faiz kararını açıkladı: Politika faizi değişmedi

YIL SONU BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Ekonomistler TCMB'nin 26 Aralık 2024 veya 23 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz indirimi kararı alabileceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

Bu beklenti, enflasyondaki olası düşüş ve ekonomik büyümeyi destekleme ihtiyacıyla ilişkilendiriliyor. Faiz indiriminin, piyasalarda yeni bir hareketlilik yaratacağı düşünülüyor.