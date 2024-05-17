TCMB açıkladı! Konut fiyatlarında yüzde 52 artış

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, konut fiyatlarında yıllık artışı martta yüzde 51,99 oldu. Böylelikle konut fiyatları artışı mart ayındaki yıllık enflasyonun 16,5 puan gerisinde kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:53
TCMB açıkladı! Konut fiyatlarında yüzde 52 artış
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Mart 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart 2024’te aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 52 arttı.

Konut fiyatlarında artış uzun süre sonra ilk kez şubat ayında yıllık enflasyonun gerisine düşerek reel kayba dönerken, bu kaybın mart ayında daha da derinleştiği görüldü. 

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE,  martta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 1230,5 oldu.

KFE, martta yıllık bazda yüzde 52 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 9,8 oldu.

3 BÜYÜK İLDE FİYATLAR 

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında martta bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara için yüzde 1, İzmir için yüzde 0,6 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 40,4, Ankara'da yüzde 63,9, İzmir'de yüzde 49,5 yükseldi.


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