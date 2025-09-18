TCMB açıkladı: Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku temmuzda yükseldi!

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, Temmuz 2025 itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 170,9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklamasında, "Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 223,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 223,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %1,3 oranında artarak 74,4 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler %1,6 oranında azalarak 28,9 milyar ABD doları olmuştur.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre %3,5 oranında azalarak 9,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %2,0 oranında azalışla 19,5 milyar ABD doları olmuştur. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %0,2 oranında azalışla 20,9 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları %7,8 oranında artarak 24,2 milyar ABD doları olmuştur.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %2,1 oranında artarak 67,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler %1,7 oranında artarak 62,4 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler %6,6 artarak 5,3 milyar ABD doları olmuştur.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun %36’sının ABD doları, %26’sının Euro, %23’ünün Türk Lirası ve %15’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, Temmuz ayı itibarıyla bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 60,0 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 65,0 milyar dolara yükselmiştir.