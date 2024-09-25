Enflasyon beklentileri farkı 3'e katlandı: Şimşek ile halk arasında uçurum

Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:57

Güncelleme: 25.09.2024 - 12:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre; Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek sektörel enflasyon beklentileri elde edildi. 2024 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine, hane halkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesine geriledi.

ŞİMŞEK İLE HALK ARASINDA BEKLENTİ UÇURUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2025 yıl sonu için enflasyon hedefinin yüzde 20'nin altında olacağını beklediğini ifade etmişti. Geçen günlerde TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın son revizesi ile yıl sonu enflasyon beklentisi ise 38 olarak ifade edilmişti.

Uzun süredir artarak yüzde 50 seviyesine çıkan yüksek politka faizine rağmen yüksek seyreden enflasyon, verileri ile tartışma yaratan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ağustos ayında yüzde 51.97 olarak açıklandı. Ekonomik zorluklar yaşayan halk ilerleyen dönemde de enflasyonun düşmek bir yana artacağını düşünerek ekonomi yönetimine güvenmediğini bir kez daha gösterdi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti.