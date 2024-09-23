Mehmet Şimşek’in 'ekonomi politikasına' inanmayanların oranı yüzde 70
Yöneylem Araştırma, ‘Mehmet Şimşek’in ekonomik politikalarına inanç’a yönelik yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Yayımlanan sonuçlarda Cumhur İttifakı'nın Şimşek'in ekonomi politikalarına duyduğu inanca dair rakamlar dikkat çekti.
Yöneylem Araştırma'nın 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara, ‘Şimşek programı olarak adlandırılan ekonomi politikalarının vatandaşların ekonomik sıkıntılarını gidereceğine inanıyor musunuz? Sorusu soruldu.
'EKONOMİK SIKINTILARI GİDERİR' DİYENLER YÜZDE 20
Türkiye Siyaset Araştırması'na göre Mehmet Şimşek tarafından uygulanan ekonomi politikalarının yurttaşların ekonomik sıkıntılarını gidereceğine inananların oranı yüzde 20'de kaldı.
Şimşek programının başarılı olacağına inanmayanların oranı ise yüzde 68 seviyesinde kaydedildi. Cevap yok-Bilmiyorum diyenlerin ise oranı 11,9 olarak ölçüldü.
CUMHUR İTTİFAKINDA ŞİMŞEK'E İNANÇ DÜŞÜK
Cumhur İttifakı'nda Şimşek'in başarılı olacağına dair inan yüzde 50'nin altında. AKP'ye oy verme eğilimindeki seçmenlerin yüzde 45'i, MHP seçmeninin yüzde 33'ü Şimşek'in başarılı olacağını düşünüyor.
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