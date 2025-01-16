TCMB açıklaması: Resmi rezerv varlıkları aralıkta düştü!
TCMB resmi rezerv varlıklarının aralıkta 155,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bir önceki aya göre düşüş oranı da açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıklarının geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre düştüğü ve 155,2 milyar dolar olduğu açıklandı.
TCMB tarafından, Aralık 2024 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.
Buna göre, resmi rezerv varlıkları, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 155,2 milyar dolar oldu.
Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 83,5 milyar dolara inerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1 azalarak 64,3 milyar dolara geriledi.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 3,3 düşüşle yaklaşık 41,4 milyar dolara indi.
7.7 MİLYAR DOLAR FAİZ
Bu tutarın yaklaşık 33,7 milyar doları anapara, 7,7 milyar doları faizden oluştu.
Bu dönemde, şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşurken, söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalarak 48,2 milyar dolara indi.
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