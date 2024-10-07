TCMB rezervleri azalıyor: 1 milyar dolarlık düşüş!

TCMB'nin brüt rezervleri azalırken swap hariç net rezervlerde 1,8 milyar dolarlık artış yaşandı.

TCMB rezervleri azalıyor: 1 milyar dolarlık düşüş!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri azalırken, takas (swap) hariç net rezervlerde artış görüldü.

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e'de yayımlanan hesaplamalarına göre, brüt rezervler 4 Ekim haftasında 1 milyar dolarlık düşüşle 156,4 milyar dolara geriledi. Buna karşılık net uluslararası rezervlerin 1,7 milyar dolar artarak 55,8 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

Hazine 25 Eylül'de gerçekleştirdiği 2035 vadeli 3,5 milyar dolarlık eurobond ihracının 1,84 milyar dolarlık kısmını 2024 ve 2025 vadeli tahvillerin değişiminde kullanırken kalan kısmı nakit finansmanı olarak sağladı.

27 Eylül haftasında TCMB'nin brüt rezervi 157,4 milyar dolar, net uluslararası rezervi ise 54,1 milyar dolar seviyesindeydi.

Swap hariç net rezervler 1,8 milyar dolar artarak 34,6 milyar dolara ulaştı. Bir önceki hafta 32,8 milyar dolar olan swap hariç net rezervler bu hafta 1,8 milyar dolarlık bir artışla 34,6 milyar dolara yükseldi.

TCMB, rezervlere ilişkin son verilerini perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.


Etiketler: #TCMB #Swap #takas

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