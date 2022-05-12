TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (12.05.2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
12 Mayıs 2022 Perşembe, 15:50
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (12.05.2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13124
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.13240
BHD BAHREYN DİNARI 40.7613
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17719
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.1468
BWP BOTSVANA PULASI 1.2470
BRL BREZİLYA REALİ 2.9918
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10506
CZK ÇEK KORUNASI 0.64027
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00105
MAD FAS DİRHEMİ 1.5183
PHP FİLİPİN PESOSU 0.29270
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.94549
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.0924
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.19824
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.1235
HKD HONG KONG DOLARI 1.9575
IQD IRAK DİNARI 0.01053
ISK İZLANDA KRONU 0.11438
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03542
LYD LİBYA DİNARI 3.1996
HUF MACAR FORİNTİ 0.04181
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.25935
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.4977
MXN MEKSİKA PESOSU 0.75081
EGP MISIR LİRASI 0.83878
NAD NAMİBYA DOLARI 0.94536
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00138
PEN PERU YENİ SOLU 4.0571
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.4205
RSD SIRP DİNARI 0.13584
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.0031
SDG SUDAN POUNDU 0.02702
SYP SURİYE LİRASI 0.00612
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.94548
THB TAYLAND BAHTI 0.44239
TND TUNUS DİNARI 4.9717
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.3967
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.52004
OMR UMMAN RİYALİ 39.9647
JOD ÜRDÜN DİNARI 21.6734
VND VİETNAM DONGU 0.00067
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.4455
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.51443
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 9.5779

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