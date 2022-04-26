TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
26 Nisan 2022 Salı, 15:45
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12893
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.13083
BHDBAHREYN DİNARI39.2023
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.17087
BAMBOSNA HERSEK MARKI8.0454
BWPBOTSVANA PULASI1.2305
BRLBREZİLYA REALİ3.0297
DZDCEZAYİR DİNARI0.10226
CZKÇEK KORUNASI0.64576
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00103
MADFAS DİRHEMİ1.4916
PHPFİLİPİN PESOSU0.28331
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.94075
GELGÜRCİSTAN LARİSİ4.8619
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.19305
HRKHIRVATİSTAN KUNASI2.0856
HKDHONG KONG DOLARI1.8839
IQDIRAK DİNARI0.01013
ISKİZLANDA KRONU0.11395
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.03275
LYDLİBYA DİNARI3.1147
HUFMACAR FORİNTİ0.04208
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.25600
MYRMALEZYA RİNGGİTİ3.3939
MXNMEKSİKA PESOSU0.72933
EGPMISIR LİRASI0.79785
NADNAMİBYA DOLARI0.94118
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00132
PENPERU YENİ SOLU3.8846
PLNPOLONYA ZLOTİSİ3.3981
RSDSIRP DİNARI0.13406
SGDSİNGAPUR DOLARI10.7591
SDGSUDAN POUNDU0.03308
SYPSURİYE LİRASI0.00589
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.94118
THBTAYLAND BAHTI0.43110
TNDTUNUS DİNARI4.8708
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI4.2290
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.48860
OMRUMMAN RİYALİ38.3903
JODÜRDÜN DİNARI20.8466
VNDVİETNAM DONGU0.00064
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ4.4825
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.50467
NZDYENİ ZELANDA DOLARI9.7993

TCMB döviz piyasa

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