TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.12893
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.13083
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|39.2023
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.17087
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|8.0454
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|1.2305
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|3.0297
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.10226
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.64576
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00103
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|1.4916
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.28331
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.94075
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|4.8619
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.19305
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|2.0856
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.8839
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.01013
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.11395
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.03275
|LYD
|LİBYA DİNARI
|3.1147
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.04208
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.25600
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|3.3939
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.72933
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.79785
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.94118
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00132
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|3.8846
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|3.3981
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.13406
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|10.7591
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.03308
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00589
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.94118
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.43110
|TND
|TUNUS DİNARI
|4.8708
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|4.2290
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.48860
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|38.3903
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|20.8466
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00064
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|4.4825
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.50467
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|9.7993
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