Erling Haaland transfer piyasasını alt üst edecek!

23 Nisan 2022 Cumartesi, 16:35

Borussia Dortmund'la sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Erling Haaland'ın yeni takımının önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Manchester City'nin Erling Haaland'la sözlü anlaşmaya vardığı ve menajeri Mino Raiola ile ücret konusunda el sıkıştığı belirtildi.

Erling Haaland'ın transferinin resmiyete kavuşmasının ardından Avrupa'daki 4 takımda da transfer hareketliliği yaşanması bekleniyor.

Haaland yerine Ademi

Borussia Dortmund, Erling Haaland sonrasında kadrosunu RB Salzburg'un genç forveti Karim Adeyemi ile güçlendirmek istiyor. Sky Sports'un Almanya edisyonunda yer alan haberde, Dortmund'un Adeyemi için 40 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Bu sezon Avusturya ekibinde 39 maça çıkan genç forvet, 20 gol ve 4 asist kaydetti.

Gabriel Jesus'un ayrılığı gündemde

Manchester City'nin Erling Haaland'ı kadrosuna katması halinde takımın Brezilyalı forveti Gabriel Jesus'un takımdan ayrılacağı ifade edildi. Athletic'te yer alan haberde, Haaland'ın takımın ilk santraforu olacağı ve Jesus'un kenarda beklemek istemediği için ayrılmak istediği kaydedildi.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Gabriel Jesus'un durumun yakından takip ettiği ve Manchester City'ye sezonun tamamlanmasının ardından resmi teklif yapacağı belirtildi. Öte yandan Londra ekibinin Jesus'u alternatif olarak Everton'ın golcüsü Dominic Calvert Lewin'i düşündüğü ifade edildi.