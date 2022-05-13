TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
13 Mayıs 2022 Cuma, 16:18
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13183
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.13318
BHD BAHREYN DİNARI 40.9897
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17775
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.1824
BWP BOTSVANA PULASI 1.2593
BRL BREZİLYA REALİ 3.0111
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10550
CZK ÇEK KORUNASI 0.64858
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00106
MAD FAS DİRHEMİ 1.5238
PHP FİLİPİN PESOSU 0.29465
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.95857
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.1420
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.19950
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.1326
HKD HONG KONG DOLARI 1.9684
IQD IRAK DİNARI 0.01059
ISK İZLANDA KRONU 0.11451
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03576
LYD LİBYA DİNARI 3.2101
HUF MACAR FORİNTİ 0.04174
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.26035
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.5133
MXN MEKSİKA PESOSU 0.76508
EGP MISIR LİRASI 0.84366
NAD NAMİBYA DOLARI 0.95813
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00138
PEN PERU YENİ SOLU 4.1059
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.4264
RSD SIRP DİNARI 0.13654
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.0689
SDG SUDAN POUNDU 0.03406
SYP SURİYE LİRASI 0.00615
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.95857
THB TAYLAND BAHTI 0.44414
TND TUNUS DİNARI 4.9851
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.4211
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.52337
OMR UMMAN RİYALİ 40.1353
JOD ÜRDÜN DİNARI 21.7936
VND VİETNAM DONGU 0.00067
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.5075
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.51775
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 9.6364

 


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