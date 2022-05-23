TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:47
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13395
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14095
BHD BAHREYN DİNARI 42.0793
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18044
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.6213
BWP BOTSVANA PULASI 1.3167
BRL BREZİLYA REALİ 3.2510
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10915
CZK ÇEK KORUNASI 0.68726
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00108
MAD FAS DİRHEMİ 1.5893
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30369
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0095
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.5274
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.20451
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.2449
HKD HONG KONG DOLARI 2.0210
IQD IRAK DİNARI 0.01087
ISK İZLANDA KRONU 0.12152
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03769
LYD LİBYA DİNARI 3.2990
HUF MACAR FORİNTİ 0.04419
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.27439
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.6144
MXN MEKSİKA PESOSU 0.80066
EGP MISIR LİRASI 0.86192
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0095
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00143
PEN PERU YENİ SOLU 4.2547
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.6588
RSD SIRP DİNARI 0.14385
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.5486
SDG SUDAN POUNDU 0.03550
SYP SURİYE LİRASI 0.00631
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0095
THB TAYLAND BAHTI 0.46446
TND TUNUS DİNARI 5.2565
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.5390
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.53696
OMR UMMAN RİYALİ 41.2054
JOD ÜRDÜN DİNARI 22.3747
VND VİETNAM DONGU 0.00068
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.7257
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.53641
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.2717

 


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