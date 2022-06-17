TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (17 Haziran 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
17 Haziran 2022 Cuma, 15:52
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (17 Haziran 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.14086
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.15138
BHD BAHREYN DİNARI 45.9065
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18626
BAM BOSNA HERSEK MARKI 9.2650
BWP BOTSVANA PULASI 1.4156
BRL BREZİLYA REALİ 3.4242
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11829
CZK ÇEK KORUNASI 0.73371
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00117
MAD FAS DİRHEMİ 1.7147
PHP FİLİPİN PESOSU 0.32207
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0867
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.9573
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.22163
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.4144
HKD HONG KONG DOLARI 2.2046
IQD IRAK DİNARI 0.01186
ISK İZLANDA KRONU 0.13178
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03877
LYD LİBYA DİNARI 3.5816
HUF MACAR FORİNTİ 0.04539
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.29543
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.9314
MXN MEKSİKA PESOSU 0.84670
EGP MISIR LİRASI 0.92348
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0864
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00158
PEN PERU YENİ SOLU 4.6579
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8642
RSD SIRP DİNARI 0.15455
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.4778
SDG SUDAN POUNDU 0.03035
SYP SURİYE LİRASI 0.00689
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0863
THB TAYLAND BAHTI 0.49074
TND TUNUS DİNARI 5.6390
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.9517
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.58578
OMR UMMAN RİYALİ 44.9502
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.4091
VND VİETNAM DONGU 0.00074
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 5.0206
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.58197
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.9409

TCMB alım-satım döviz
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