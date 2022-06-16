TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (16 Haziran 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
16 Haziran 2022 Perşembe, 16:51
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (16 Haziran 2022)
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.14103
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14991
BHD BAHREYN DİNARI 45.8987
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18616
BAM BOSNA HERSEK MARKI 9.1643
BWP BOTSVANA PULASI 1.4085
BRL BREZİLYA REALİ 3.4239
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11789
CZK ÇEK KORUNASI 0.72655
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00117
MAD FAS DİRHEMİ 1.7012
PHP FİLİPİN PESOSU 0.32308
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0809
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.9259
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.22164
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3876
HKD HONG KONG DOLARI 2.2043
IQD IRAK DİNARI 0.01186
ISK İZLANDA KRONU 0.13069
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03893
LYD LİBYA DİNARI 3.5823
HUF MACAR FORİNTİ 0.04514
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.29158
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.9304
MXN MEKSİKA PESOSU 0.83949
EGP MISIR LİRASI 0.92335
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0809
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00158
PEN PERU YENİ SOLU 4.6532
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8145
RSD SIRP DİNARI 0.15304
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.4437
SDG SUDAN POUNDU 0.03035
SYP SURİYE LİRASI 0.00689
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0809
THB TAYLAND BAHTI 0.49214
TND TUNUS DİNARI 5.5760
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.9510
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.58569
OMR UMMAN RİYALİ 45.0028
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.4056
VND VİETNAM DONGU 0.00074
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.9999
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.58033
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.8113

TCMB alım-satım döviz
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