TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (16 Haziran 2022)
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14103
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.14991
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|45.8987
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.18616
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|9.1643
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|1.4085
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|3.4239
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.11789
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.72655
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00117
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|1.7012
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.32308
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|1.0809
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|5.9259
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.22164
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|2.3876
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|2.2043
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.01186
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.13069
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.03893
|LYD
|LİBYA DİNARI
|3.5823
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.04514
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.29158
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|3.9304
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.83949
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.92335
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|1.0809
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00158
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|4.6532
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|3.8145
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.15304
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|12.4437
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.03035
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00689
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|1.0809
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.49214
|TND
|TUNUS DİNARI
|5.5760
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|4.9510
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.58569
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|45.0028
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|24.4056
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00074
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|4.9999
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.58033
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|10.8113
Video Haberler
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
- 'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
- Bakanlık önünde ikinci protesto
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması
- İstanbul'da 'çocuk kaçırma girişimi' iddiasına şikayet
- TV100'de canlı yayın kazası: 'Aha müdahale ettiler'
- Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?
- Antalya'da tehlikeli paten yolculuğu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- AKP Genel Merkezi’ndeki ahlaksız teklif
- Fed faiz kararını açıkladı
- Cengiz İnşaat'ta çalışan kamyoncular kontak kapattı
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- Akşener'in 'Erdoğan' kararı
- İşte gidecek bakanlar ve yeni isimler
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Türkiye için çarpıcı senaryo