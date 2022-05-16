TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:46
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13272
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.13464
BHD BAHREYN DİNARI 41.3195
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17801
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.2786
BWP BOTSVANA PULASI 1.2649
BRL BREZİLYA REALİ 3.0758
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10652
CZK ÇEK KORUNASI 0.65704
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00107
MAD FAS DİRHEMİ 1.5454
PHP FİLİPİN PESOSU 0.29678
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.95845
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.2451
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.20020
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.1582
HKD HONG KONG DOLARI 1.9845
IQD IRAK DİNARI 0.01067
ISK İZLANDA KRONU 0.11736
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03600
LYD LİBYA DİNARI 3.2278
HUF MACAR FORİNTİ 0.04207
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.26341
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.5420
MXN MEKSİKA PESOSU 0.77521
EGP MISIR LİRASI 0.85148
NAD NAMİBYA DOLARI 0.95846
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00140
PEN PERU YENİ SOLU 4.1100
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.4776
RSD SIRP DİNARI 0.13810
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.1729
SDG SUDAN POUNDU 0.03434
SYP SURİYE LİRASI 0.00620
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.95849
THB TAYLAND BAHTI 0.44732
TND TUNUS DİNARI 5.0372
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.4572
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.52728
OMR UMMAN RİYALİ 40.4631
JOD ÜRDÜN DİNARI 21.9716
VND VİETNAM DONGU 0.00067
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.5641
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.52289
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 9.7782

 


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