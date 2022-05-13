Resmi Gazete’de dikkat çeken Merkez Bankası düzenlemesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şirket mukavelesinde değişikliğe gidildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2022 Cuma, 08:52
Resmi Gazete’de dikkat çeken Merkez Bankası düzenlemesi
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevzuatında yabancı ülke merkez bankalarının varlıklarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”a göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 40 inci maddesinin (III) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklendi:

“c) Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.”


Resmi Gazete merkez bankaları merkez bankası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler