TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (22 Haziran 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:30
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (22 Haziran 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.14025
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.15254
BHD BAHREYN DİNARI 46.0068
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18656
BAM BOSNA HERSEK MARKI 9.3012
BWP BOTSVANA PULASI 1.4171
BRL BREZİLYA REALİ 3.3842
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11883
CZK ÇEK KORUNASI 0.73783
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00117
MAD FAS DİRHEMİ 1.7243
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31916
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0863
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.9607
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.22145
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.4245
HKD HONG KONG DOLARI 2.2097
IQD IRAK DİNARI 0.01188
ISK İZLANDA KRONU 0.13145
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03807
LYD LİBYA DİNARI 3.6000
HUF MACAR FORİNTİ 0.04612
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.29593
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.9377
MXN MEKSİKA PESOSU 0.86371
EGP MISIR LİRASI 0.92461
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0864
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00160
PEN PERU YENİ SOLU 4.6589
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8822
RSD SIRP DİNARI 0.15531
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.4839
SDG SUDAN POUNDU 0.03056
SYP SURİYE LİRASI 0.00690
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0864
THB TAYLAND BAHTI 0.48951
TND TUNUS DİNARI 5.6720
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.9630
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.58999
OMR UMMAN RİYALİ 45.1124
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.4651
VND VİETNAM DONGU 0.00075
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 5.0142
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.58203
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.8376

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB döviz Kur
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