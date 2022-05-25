TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (25 Mayıs 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:42
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (25 Mayıs 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13675
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14417
BHD BAHREYN DİNARI 43.1886
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18520
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.8502
BWP BOTSVANA PULASI 1.3514
BRL BREZİLYA REALİ 3.3771
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11180
CZK ÇEK KORUNASI 0.70425
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00111
MAD FAS DİRHEMİ 1.6402
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31093
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0373
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.7229
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.20988
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3036
HKD HONG KONG DOLARI 2.0742
IQD IRAK DİNARI 0.01116
ISK İZLANDA KRONU 0.12550
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03915
LYD LİBYA DİNARI 3.4147
HUF MACAR FORİNTİ 0.04473
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.28125
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7046
MXN MEKSİKA PESOSU 0.81768
EGP MISIR LİRASI 0.87630
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0373
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00147
PEN PERU YENİ SOLU 4.3965
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.7589
RSD SIRP DİNARI 0.14771
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.8253
SDG SUDAN POUNDU 0.03643
SYP SURİYE LİRASI 0.00648
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0373
THB TAYLAND BAHTI 0.47468
TND TUNUS DİNARI 5.3466
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.6586
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.55148
OMR UMMAN RİYALİ 42.2906
JOD ÜRDÜN DİNARI 22.9643
VND VİETNAM DONGU 0.00070
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.8413
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.55078
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.5049

 

 


TCMB alım-satım döviz

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