TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (24 Mayıs 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
24 Mayıs 2022 Salı, 17:17
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (24 Mayıs 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13541
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14345
BHD BAHREYN DİNARI 42.7042
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18305
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.7968
BWP BOTSVANA PULASI 1.3378
BRL BREZİLYA REALİ 3.3441
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11072
CZK ÇEK KORUNASI 0.69876
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00110
MAD FAS DİRHEMİ 1.6146
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30738
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0267
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.6192
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.20752
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.2910
HKD HONG KONG DOLARI 2.0510
IQD IRAK DİNARI 0.01103
ISK İZLANDA KRONU 0.12383
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03863
LYD LİBYA DİNARI 3.3704
HUF MACAR FORİNTİ 0.04500
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.27865
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.6618
MXN MEKSİKA PESOSU 0.81093
EGP MISIR LİRASI 0.86846
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0267
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00145
PEN PERU YENİ SOLU 4.3322
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.7475
RSD SIRP DİNARI 0.14681
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.7199
SDG SUDAN POUNDU 0.03603
SYP SURİYE LİRASI 0.00641
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0267
THB TAYLAND BAHTI 0.47128
TND TUNUS DİNARI 5.3047
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.6063
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.54492
OMR UMMAN RİYALİ 41.8701
JOD ÜRDÜN DİNARI 22.7067
VND VİETNAM DONGU 0.00069
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.8110
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.54356
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.3646

TCMB döviz alım-satım

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