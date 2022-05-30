TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (30 Mayıs 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:42
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (30 Mayıs 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13693
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14585
BHD BAHREYN DİNARI 43.4243
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18379
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9906
BWP BOTSVANA PULASI 1.3702
BRL BREZİLYA REALİ 3.4603
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11259
CZK ÇEK KORUNASI 0.71327
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00112
MAD FAS DİRHEMİ 1.6581
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31288
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0586
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.5121
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21115
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3306
HKD HONG KONG DOLARI 2.0857
IQD IRAK DİNARI 0.01122
ISK İZLANDA KRONU 0.12857
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03862
LYD LİBYA DİNARI 3.4410
HUF MACAR FORİNTİ 0.04491
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28611
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7494
MXN MEKSİKA PESOSU 0.84211
EGP MISIR LİRASI 0.88016
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0585
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00149
PEN PERU YENİ SOLU 4.4571
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8445
RSD SIRP DİNARI 0.14994
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.9754
SDG SUDAN POUNDU 0.03664
SYP SURİYE LİRASI 0.00652
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0585
THB TAYLAND BAHTI 0.48030
TND TUNUS DİNARI 5.4156
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.6841
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.55413
OMR UMMAN RİYALİ 42.5220
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.0902
VND VİETNAM DONGU 0.00071
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.9368
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.56485
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.7279

TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz Döviz kuru Kur

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