TCMB Başkanı Erkan: Adımların etkileri gözlenmeye başladı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:47

Güncelleme: 16.11.2023 - 11:48

Raporun önsözünde TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, “Politika setimizin istenen sonuçları verebilmesinin en önemli ön koşulunun bunlar olduğu bilinciyle fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerimize taviz vermeden, kararlılıkla ilerleyeceğiz” sözlerine yer verildi.

Erkan, “Enflasyonla kararlı mücadelemizi, Haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile sürdürüyoruz” dedi.

Getiri eğrisinin kısa ucunda faizlerin politika faiziyle uyumlu seviyelere yükseldiğini ve aktarım kanalının güçlendiğini belirten TCMB, getiri eğrisi görünümündeki normalleşmenin devam edeceğini öngördü.

Raporda konuya ilişkin olarak, “Menkul kıymet tesisinden komisyon uygulamasına geçiş ile birlikte piyasa mekanizmasının işlevselliğinin artırılması amacıyla uyumlu olarak getiri eğrisinde fiyatlamaların sağlıklı bir şekilde piyasa koşullarında oluşması ve piyasa aktörlerinin beklentilerini tam olarak yansıtması beklenmektedir” denildi.

Para politikasının sadeleştirilmesi sürecinin aktarım kanalının yanı sıra bankaların bilançolarını da olumlu etkilediğini kaydeden TCMB, bankaların kur ve faiz risklerini yönetebilecek yapıda olduğunu belirtti.

Raporda, “Reel sektör firmalarının likit bilanço yapıları, yüksek kârlılık ve azalan borçluluk oranları, finansman maliyetlerindeki artış kaynaklı riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu göstermektedir” ifadeleri yer aldı.