TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması: 'İki ay içinde dalgalanma gösterebilir'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra ve New York’ta uluslararası yatırım bankaları ile finansal kuruluşların temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantılarda yatırımcılara Türkiye ekonomisine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Karahan, sunumlarında enflasyon görünümü ve para politikasına dair güncel değerlendirmelerini paylaştı.

ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE GERİLEME

Karahan, enflasyonun ana eğiliminin son aylarda düşüş gösterdiğini belirterek, enflasyon beklentilerindeki gerilemede hanehalkı ve firmaların beklentilerindeki iyileşmenin belirleyici olduğunu ifade etti. Fiyatlama davranışlarında da olumlu bir görünüm izlendiğini aktardı.

GIDA VE HİZMET ENFLASYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Gıda enflasyonunun yılın ilk aylarında yeniden yükseliş gösterebileceğine işaret eden Karahan, kira enflasyonundaki gevşeme ile özel okullara yönelik düzenlemelerin hizmet enflasyonundaki katılığı azaltacağını vurguladı. Mali desteğin daha görünür hale geldiğini kaydeden Karahan, küresel ortamın ise belirsizlik kaynağı olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

KREDİ VE FİNANSAL KOŞULLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Kredi büyümesinin görece güçlü seyrini koruduğunu belirten Karahan, ödemelerdeki gecikmeler ve yeniden yapılandırmaların finansal koşullarda sıkılaşmaya işaret ettiğini söyledi. Hizmet enflasyonundaki düşüşün ise negatif çıktı açığına işaret ettiğini ifade etti.

“ENFLASYON İKİ AY DAHA DALGALANMA GÖSTEREBİLİR”

Enflasyondaki düşüşün genele yayıldığını ve ana eğilimdeki gerilemenin güçlendiğini belirten Karahan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sürdürdü: