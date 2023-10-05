TCMB Başkanı Gaye Erkan Marakeş'te yatırımcılarla görüşecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında uluslararası fonlar ve yatırım bankalarıyla bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 10:24
TCMB Başkanı Gaye Erkan Marakeş'te yatırımcılarla görüşecek
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 11-13 Ekim tarihlerinde Fas’ın Marakeş şehrinde olacak.

Erkan, Marakeş’te Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında uluslararası fonlar ve yatırım bankalarıyla buluşacak.

TCMB Başkanı Erkan’ın Marakeş'te dünyanın en büyük portföy yönetim şirketi olan Blackrock’ın yanı sıra JPMorgan, Deutsche Bank ve diğer merkez bankası başkanları ile görüşmesi bekleniyor.


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