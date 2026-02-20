TCMB’den iki dev hamle: Enflasyon beklentisi ve dış borç takibi değişiyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hanehalkı Beklenti Anketi’ni yayımlamaya başlayacağını ve dış borç istatistiklerinin yayımlanmasında yeni bir döneme geçileceğini açıkladı. Açıklamaya göre hem anket verilerinde hem de istatistik üretiminde kapsamlı değişiklikler yapılacak.

HANEHALKI BEKLENTİ ANKETİ YAYIMLANACAK

TCMB, “Hanehalkı Beklenti Anketi (HBA)” sonuçlarını 24 Şubat’tan itibaren yayımlamaya başlayacak.

TCMB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HBA, hanehalkının enflasyon, döviz kuru, konut fiyatları beklentilerini ve yatırım eğilimlerini daha kapsamlı analiz etmek amacıyla TCMB tarafından tasarlanarak TÜİK iş birliği ile uygulanmaya başlanmıştır.

Anket sonuçlarının, TCMB’nin internet sitesinde 24 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla “İstatistikler/Eğilim Anketleri/Hanehalkı Beklenti Anketi” başlığı altında aylık olarak yayımlanacağı bildirildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE YENİ VERİ KAYNAĞI

HBA’nın yayımlanmasıyla birlikte Sektörel Enflasyon Beklentileri (SEB) bülteninde değişikliğe gidilecek. 2026 yılı Ocak ayından itibaren hanehalkının 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi için “Tüketici Eğilim Anketi” yerine Hanehalkı Beklenti Anketi verileri kullanılacak.

Bu kapsamda, şubat ayına ilişkin SEB sonuçlarının 24 Şubat 2026 tarihinde yayımlanacağı belirtildi.

Ayrıca çalışmaya ilişkin detayların, yayımla eş zamanlı olarak Merkezin Güncesi’nde yayımlanacak olan “Hanehalkı Beklentilerinin Ölçümünde Yeni Yaklaşım: Hanehalkı Beklenti Anketi” başlıklı blog yazısında paylaşılacağı ifade edildi.

DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİNDE YENİ DÖNEM

TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Dış Borç İstatistikleri’nin de yayımlanmasını devralacak.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Dış Borç İstatistikleri, 2025 yılı dördüncü çeyrek yayını ile birlikte 12 Mart 2026 tarihinde TCMB tarafından yayımlanmaya başlanacaktır.

Yeni düzenleme kapsamında, menkul kıymet yükümlülüklerinden kaynaklanan dış borcun derlenmesinde uluslararası metodolojiye uyum sağlanacak. Buna göre, menkul kıymetin ihraç edildiği ülke yerine, menkul kıymeti elinde bulunduranın yerleşikliği esas alınacak.

İSTATİSTİKLERDE UYUM VE YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Yapılan değişiklikle birlikte, yerleşiklik esasına göre derlenen Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ile Türkiye Dış Borç İstatistikleri arasında istatistiksel uyum sağlanacağı belirtildi.

TCMB tarafından yayımlanan “Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri” yayınının ise mükerrerlik oluşmaması amacıyla sonlandırılacağı açıklandı.

Öte yandan, Ödemeler Dengesi İstatistikleri kapsamında da yöntem değişikliğine gidilecek. Açıklamada bu değişikliğe ilişkin şu ifadeler yer aldı: