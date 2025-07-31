TCMB’den kritik adım: Kredi kartı faizlerinde yeni dönem!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında yeni düzenlemeye gitti. 1 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olacak değişiklikler, limit aralıklarına göre farklı faiz oranları içeriyor.

FAİZ ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME

TCMB’nin resmi internet sitesinde yayımlanan karar uyarınca, 25 bin TL altı dönem borcu bulunan bireysel kredi kartlarında aylık akdi faiz oranı yüzde 3,50 olarak sabit kaldı.

25 bin TL ile 150 bin TL arasındaki borçlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e düşürüldü. 150 bin TL üzerindeki bireysel borçlar ve tüm kurumsal kredi kartlarında ise faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye indirildi.

GECİKME FAİZLERİNDE DE DÜŞÜŞ VAR

Akdi faiz oranlarının yanı sıra gecikme faizlerinde de indirim yapıldı.

25 bin TL altı borçlarda azami gecikme faizi yüzde 3,80’de sabit kalırken, 25 bin – 150 bin TL arası borçlarda bu oran yüzde 4,55’ten yüzde 4,30’a geriledi. 150 bin TL üzerindeki bireysel ve kurumsal kartlarda gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekildi.

NAKİT AVANS VE KMH FAİZLERİNDE DE REVİZYON

Düzenleme sadece kredi kartı harcamalarını kapsamıyor; nakit avans ve kredili mevduat hesaplarındaki (KMH) faiz oranları da azaltıldı.

Nakit avans ve KMH akdi faizi yüzde 5’ten yüzde 4,75’e, KMH gecikme faizi ise yüzde 5,30’dan yüzde 5,05’e indirildi.

YABANCI PARA KARTLARINDA FAİZ İNDİRİMİ

Yabancı para birimleriyle yapılan kredi kartı işlemlerinde de faiz oranlarında düşüş yaşandı.

Azami akdi faiz oranı yüzde 3,50’den yüzde 3,33’e, azami gecikme faizi ise yüzde 3,80’den yüzde 3,63’e indirildi.