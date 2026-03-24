TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara'dan enflasyon uyarısı: 'Düşüş başka bahara kaldı'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Ali Hakan Kara, enflasyona ilişkin değerlendirmesinde fiyatlardaki düşüşün ötelendiğini belirtti.

TCMB tarafından açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi Mart 2026 verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış endeks bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak 100,0 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış endeks ise 3,1 puan düşüşle 101,0 seviyesine geriledi.

MALİYET VE FİYAT BEKLENTİLERİNDE ARTIŞ

Verilerin ayrıntılarında yer alan “Gelecek Üç Aydaki Birim Maliyet ve Satış Fiyatı” beklentilerinin yükseliş yönünde olduğu görüldü. Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış bildirenlerle gelecek üç ayda artış bekleyenlerin oranındaki yükseliş dikkat çekti. Aynı şekilde, satış fiyatlarına ilişkin beklentilerde de artış eğiliminin güçlendiği belirtildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE YORUM

Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Şirketlerin satış fiyatlarına dair beklentileri tarihsel zirvelere yaklaştı. Enflasyondaki düşüş başka bahara kaldı.