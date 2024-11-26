TCMB eski Başekonomisti'nden asgari ücret tahmini!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:57

Güncelleme: 26.11.2024 - 11:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, 2025’te geçerli olacak asgari ücretle ilgili tahminlerini açıkladı. Kara, mevcut asgari ücretin belirlenen seviyenin altına inmeyeceğini ve "Bu oran taban olacaktır" ifadelerini kullandı.

2025 yılına kısa bir süre kala, milyonlarca çalışanın ve halkın merakla beklediği asgari ücret artışı gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyen ve tüm toplumu dolaylı yoldan ilgilendiren yeni asgari ücret, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısıyla kesinlik kazanacak.

Asgari ücreti belirlemek üzere oluşturulan 15 kişilik komite, 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor. İşçi temsilciliğini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren temsilciliğini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üstlenecek.

'ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK'

Asgari ücretle ilgili yapılan tahminler her geçen gün artarken, Hakan Kara sosyal medya hesabından 2025’te uygulanacak asgari ücret hakkında öngörülerini paylaştı.

HAKAN KARA'NIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

"Yıl sonu itibarıyla asgari ücretin açlık sınırının yüzde 28 altında kalacağını tahmin ediyorum. Önümüzdeki yılın ücret artışı belirlenirken bu oran taban olacaktır" dedi.



