Asgari ücrette ‘beklenen’ bilmecesi... Önergelere bakanlardan dikkat çeken yanıtlar

Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:26

Güncelleme: 26.11.2024 - 11:30

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte halkın gündemi yine asgari ücrete yapılacak zam oranına döndü. İktidarın asgari ücrete 2025 yılı için “beklenen enflasyon” oranında bir zam yapacağı, böylece mevcut ücretlerin yüzde 21 ya da 23 oranında zamlanacağı konuşuluyor.

Muhalefet milletvekilleri bu orana “Devlet gelenekleri yıkıldı” eleştirisini getirerek “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın keyfine göre bir pay da ekleceğini” söylüyor ve sonuçta “yüzde 25 oranında bir zam yapılabileceğini” ileri sürüyor. Tartışmalar iktidar tarafı için bu şekilde ilerlerken CHP de “Hedefimiz 30, altına yokuz” diyerek sendikaları da muhalefeti de 30 bin lira asgari ücret önerisine sahip çıkmaya davet ediyor.

HANGİ GÖSTERGELER DİKKATE ALINIYOR?

Milletvekilleri de Meclis’te verdiği önergelerle bakanların asgari ücretle ilgili hangi çalışmaları yaptığını soruyor. Bu kapsamda Meclis’teki Gelecek-Saadet grubunun Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede “Asgari ücret belirlenirken hangi kriterler ve ekonomik göstergeler dikkate alınmaktadır?” sorusunu yöneltti.

Önergeye yanıt veren Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunu işaret ederek “Komisyon ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretlilere fiilen ödenmekte olan ücretlilerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurmakta, ayrıca sosyal tarafların ücret tekliflerini değerlendirmektedir” dedi.

Işıkhan’ın yanıtını Cumhuriyet’e değerlendiren Gelecek Partili Özdağ, “Zam zamanı geldiğinde Işıkhan’ın yantının gerçek hayatta uygulanmadığını, insanların kandırıldığını” söyledi.

"TÜİK ULUSLARARASI STANDARTLARDA"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, asgari ücretle ilgili kendisine yöneltilen önergeye geçen ay verdiği yanıtta son iki yıllık dönemde net asgari ücrete yüzde 209 oranında artış yapıldığını söyledi.

Şimşek 2002’den bu yana asgari ücrete yapılan artışlara değinerek “Bu çerçevede asgari ücrette enflasyonun oldukça üzerinde reel artış yapıldığı açıktır” dedi. Şimşek, asgari ücretin belirlenmesinde etkili olan enflasyon oranlarını açıklayan TÜİK’le ilgili kendisine yöneltilen soru önergesini de yanıtladı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin “Enflasyon verilerinin doğruluğu ve güvenilirliğini artırmaya yönelik planladığımız bir çalışma var mıdır?” sorusuna dönüş yapan Şimşek “TÜİK tüm istatistiklerde olduğu gibi Tüketici Fiyat Endeksi’ni de uluslararası standartlar doğrultusunda hesaplamaktadır. Bu kapsamda yayımlanan uygulama sonuçları yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açıktır” dedi.