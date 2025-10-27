TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Geçen hafta perşembe günü yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının ardından bankalarda faiz hareketleri başladı. Toplantı sonucunda politika faizi yüzde 39,5 olarak belirlendi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi. Bu karar, bankaların mevduat faizlerinde doğrudan değişikliklere yol açtı.

MEVDUAT FAİZLERİNDE DEĞİŞİM Faiz indirimi sonrasında bankaların mevduat faizleri düşüş gösterdi. Önceden yıllık yüzde 48-50 aralığında olan mevduat faizleri, Merkez Bankası kararının ardından yüzde 35-48 bandına geriledi.

Bu durum, tasarruf sahiplerini farklı yatırım araçlarına yönelmeye itiyor. Özellikle altın, döviz ve borsa gibi alternatifler, kısa vadeli mevduattan daha cazip hale gelebiliyor.

BANKALAR ARASINDA FARKLAR SÜRÜYOR Bankalar arasındaki faiz oranları yatırılan tutara, vade süresine ve piyasadaki rekabete göre değişiklik gösteriyor. Bazı bankalar, yüksek tutarlı mevduatlar için cazip oranlar sunarken, küçük yatırımlarda daha sınırlı getiriler sağlanıyor. Kademeli faiz düşüşü, mevduata olan ilgiyi azaltabilir ve yatırımcıları farklı stratejiler geliştirmeye yönlendirebilir.

100 BİN TL VADELİ MEVDUATTA GÜNCEL ORANLAR Bankaların sunduğu faiz oranları farklılık gösteriyor. 100 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için bankaların güncel faiz oranları ve aylık kazançları değişkenlik gösteriyor. Yatırımcılar, faiz oranlarını ve banka politikalarını karşılaştırarak, kısa ve orta vadede en uygun getiriye ulaşmayı hedefliyor.

YATIRIMCILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER Ekonomistler, faiz oranlarındaki değişimlerin yanı sıra bankaların kredi politikaları, erken çekim cezası ve diğer masrafları da göz önünde bulundurmasını öneriyor.

Ayrıca tasarruf sahipleri, faiz getirisinin enflasyon ve vergi etkisiyle gerçek kazançlarını nasıl etkilediğini hesaplayarak karar vermeli. Bankaların sunduğu faiz oranları farklılık gösteriyor. 100 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için güncel faiz oranları ve aylık kazançlar banka banka şu şekilde sıralanıyor:

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35

Yüzde 35 Net Kazanç: 2 bin 532 TL

2 bin 532 TL Vade Sonu: 102 bin 532 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 35

Yüzde 35 Net Kazanç: 2 bin 532 TL

2 bin 532 TL Vade Sonu: 102 bin 532 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 36

Yüzde 36 Net Kazanç: 2 bin 604 TL

2 bin 604 TL Vade Sonu: 102 bin 604 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 2 bin 459 TL

2 bin 459 TL Vade Sonu: 102 bin 459 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 3 bin 2 TL

3 bin 2 TL Vade Sonu: 103 bin 2 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 3 bin 38 TL

3 bin 38 TL Vade Sonu: 103 bin 38 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 3 bin 38 TL

3 bin 38 TL Vade Sonu: 103 bin 38 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 42,77

Yüzde 42,77 Net Kazanç: 3 bin 94 TL

3 bin 94 TL Vade Sonu: 103 bin 94 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Yüzde 43,5 Net Kazanç: 2 bin 674 TL

2 bin 674 TL Vade Sonu: 102 bin 674 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Yüzde 43,5 Net Kazanç: 3 bin 146 TL

3 bin 146 TL Vade Sonu: 103 bin 146 TL