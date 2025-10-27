Cumhuriyet Gazetesi Logo
TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Paylaş

TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

27.10.2025 12:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalarda mevduat faizleri değişti. Tasarruf sahipleri en yüksek getiriyi bulmak için bankaları ve alternatif yatırım araçlarını inceliyor. 100 bin TL vadeli mevduat hangi bankada ne kadar kazandırıyor? İşte ayrıntılar ve banka banka güncel faiz listesi...

TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Geçen hafta perşembe günü yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının ardından bankalarda faiz hareketleri başladı. Toplantı sonucunda politika faizi yüzde 39,5 olarak belirlendi. 

TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi. Bu karar, bankaların mevduat faizlerinde doğrudan değişikliklere yol açtı.

TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

MEVDUAT FAİZLERİNDE DEĞİŞİM

Faiz indirimi sonrasında bankaların mevduat faizleri düşüş gösterdi. Önceden yıllık yüzde 48-50 aralığında olan mevduat faizleri, Merkez Bankası kararının ardından yüzde 35-48 bandına geriledi. 

TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Bu durum, tasarruf sahiplerini farklı yatırım araçlarına yönelmeye itiyor. Özellikle altın, döviz ve borsa gibi alternatifler, kısa vadeli mevduattan daha cazip hale gelebiliyor.

TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

BANKALAR ARASINDA FARKLAR SÜRÜYOR

Bankalar arasındaki faiz oranları yatırılan tutara, vade süresine ve piyasadaki rekabete göre değişiklik gösteriyor. Bazı bankalar, yüksek tutarlı mevduatlar için cazip oranlar sunarken, küçük yatırımlarda daha sınırlı getiriler sağlanıyor. Kademeli faiz düşüşü, mevduata olan ilgiyi azaltabilir ve yatırımcıları farklı stratejiler geliştirmeye yönlendirebilir.

TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

100 BİN TL VADELİ MEVDUATTA GÜNCEL ORANLAR

Bankaların sunduğu faiz oranları farklılık gösteriyor. 100 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için bankaların güncel faiz oranları ve aylık kazançları değişkenlik gösteriyor. Yatırımcılar, faiz oranlarını ve banka politikalarını karşılaştırarak, kısa ve orta vadede en uygun getiriye ulaşmayı hedefliyor.

TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

YATIRIMCILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Ekonomistler, faiz oranlarındaki değişimlerin yanı sıra bankaların kredi politikaları, erken çekim cezası ve diğer masrafları da göz önünde bulundurmasını öneriyor. 

TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Ayrıca tasarruf sahipleri, faiz getirisinin enflasyon ve vergi etkisiyle gerçek kazançlarını nasıl etkilediğini hesaplayarak karar vermeli. Bankaların sunduğu faiz oranları farklılık gösteriyor. 100 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için güncel faiz oranları ve aylık kazançlar banka banka şu şekilde sıralanıyor:

TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 35
  • Net Kazanç: 2 bin 532 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 532 TL
TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 35
  • Net Kazanç: 2 bin 532 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 532 TL
TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 36
  • Net Kazanç: 2 bin 604 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 604 TL
TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 2 bin 459 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 459 TL
TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,5
  • Net Kazanç: 3 bin 2 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 2 TL
TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 3 bin 38 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 38 TL
TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 3 bin 38 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 38 TL
TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,77
  • Net Kazanç: 3 bin 94 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 94 TL
TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,5
  • Net Kazanç: 2 bin 674 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 674 TL
TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,5
  • Net Kazanç: 3 bin 146 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 146 TL
TCMB faiz indirimi sonrası mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ANADOLUBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48
  • Net Kazanç: 3 bin 472 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 472 TL
İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat