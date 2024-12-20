TCMB faiz indirimi tahmini: Piyasalar aralık ayını işaret etti!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:22

Güncelleme: 20.12.2024 - 17:22

Bloomberg HT'nin aralık ayına ilişkin TCMB faiz kararı anketine göre piyasanın beklentisi 150 baz puanlık indirim yönünde.

Ankete katılan 22 kurumun 18’i, Merkez Bankası'nın aralık ayında faiz indirimi yapacağını öngörürken, 4 kurum ise bu indirimin ocak ayında gerçekleşeceğini tahmin etti.

Ankete göre, Merkez Bankası'nın politika faizini aralık ayında 150 baz puan indirerek yüzde 50’den yüzde 48,5’e düşürmesi bekleniyor. Katılımcılar arasında en yüksek beklenti yüzde 50, en düşük beklenti ise yüzde 47,5 olarak kaydedildi.

İLK HAMLE ARALIK'TA BEKLENİYOR

22 kurumdan 18’i, Merkez Bankası'nın faiz indirimi için ilk adımı aralık ayında atacağını öngörürken, 4 kurum bu hamlenin ocak ayında yapılacağı görüşünde.

Ankette, 2025 yıl sonu politika faizine dair medyan beklenti ise yüzde 31 olarak belirlendi. Kurumların 2025 yılı sonu faiz tahminleri arasında en yüksek oran yüzde 35, en düşük oran ise yüzde 25 oldu.