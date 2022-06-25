TCMB ile ihracatçıların kritik toplantısında neler konuşuldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ihracatçılarla gerçekleştirdiği toplantıda reeskont kredilerine yönelik koşullarla ilgili açıklayıcı bilgiler verdi. Toplantıda Kavcıoğlu'nun liralaşmanın önemine vuru yaptığı belirtildi.
(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ihracatçıların görüşmesinde makro ihtiyati önlemler ve liralaşma stratejisi çerçevesinde atılan adımlar tartışıldı.Toplantıda ihracatçılar farklı sektörlerde yaşadıkları sorunları dile getirdi.
Bloomberg HT’de yer alan habere göre, TCMB Başkanı Kavcıoğlu reeskont kredilerine ilişkin ihracatçılara açıklayıcı bilgiler verdi.
Kavcıoğlu, reeskont kredilerinde son yapılan düzenleme ile getirilen yüzde 30 döviz satışı yükümlülüğüne açıklık getirdi. Bu yükümlülüğün sadece uzun vadeli ve yeni açıklanan düşük maliyetli reeskont kredilerini kapsadığını belirten Kavcıoğlu, eski maliyetler ile reeskont kullanan ihracatçılar için bu yükümlülüklerin söz konusu olmadığını hatırlattı.
Toplantıda TL kredi kullanan ihracatçıların hesaplarındaki döviz varlıkları da tartışıldı. TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun bazı ihracatçıların bu durumu suiistimal ettiğini belirttiği vurgulandı. Ayrıca Kavcıoğlu’nun bazı şirketlerin döviz varlığı bulunmasına rağmen düşük maliyetli fonlama ile TL alıp bununla yine dövize döndüğü örnekleri aktardığı da ifade edildi.
Bu konuda ihracatçıları uyaran Kavcıoğlu’nun, faiz kararı metinleri ve enflasyon raporu sunumlarında olduğu gibi liralaşmanın önemine vurgu yaptığı belirtildi.
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