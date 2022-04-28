Son Dakika: Şahap Kavcıoğlu'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması

28 Nisan 2022 Perşembe, 11:27

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporuna ilişkin sunum yaptı.

500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para iddilarına yanıt veren Kavcıoğlu, ''Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Böyle bir hazırlığımız yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etmişti.