Son Dakika: Şahap Kavcıoğlu'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 500 liralık banknotlar ve 5 liralık madeni paralar hazırlığı olduğu iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporuna ilişkin sunum yaptı.
500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para iddilarına yanıt veren Kavcıoğlu, ''Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Böyle bir hazırlığımız yok" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etmişti.
Video Haberler
- Ankara'da film gibi esir takası
- Otizmli sporcu Sakız Adası’ndan Çeşme’ye kulaç attı
- Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü
- Maske kararının ardından Bilim Kurulu üyesinden açıklama
- Çiğköftecide dehşet: Sipariş veren müşteri ateş etti
- Danıştay'da kadınlara çok sert müdahale
- 'Yeniden görülen müsilaj, dibe çökenler'
- İzmir'de belediye otobüsü yandı
- 8 kişinin bulunduğu otomobil alev aldı!
- Orman yangınlarına karşı 'akıllı ihbar sistemi' kuruldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 6’lı masa aday konusunda uzlaştı
- CHP'den ilk açıklama geldi
- 'Müjde'si alkışlanmayan Nebati: 'Akşam uyuşukluğu...'
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- Elon Musk'tan şaşırtan tweet: 'Kokain koyacağım'
- 'Emniyet, belediyede gözaltına almak için 8 gün bekledi'
- DEVA'dan 'seçim' kararı
- 'Kusura bakmasınlar...'
- İktidarın erken seçim planını açıkladı