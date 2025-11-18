TCMB Konut Fiyat Endeksi verileri yayımlandı: Fiyatların en çok arttığı şehir şaşırttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Ekim 2025’te Konut Fiyat Endeksi (KFE), kalite etkisinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 198,8 seviyesine ulaştı.

YILLIK FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Nominal fiyatlarda yıllık artış yüzde 31,6 olurken, reel fiyatlar yüzde 1 geriledi. Bu durum, konut piyasasında enflasyondan arındırılmış düşüş eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE DURUM

Ekim ayında İstanbul’da konut fiyatları yüzde 2,7, Ankara’da yüzde 1,0 ve İzmir’de yüzde 1,8 oranında yükseldi. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 38,4 ile Ankara’da kaydedildi, İstanbul’da yüzde 32,4, İzmir’de ise yüzde 30,7 oldu.

BÖLGESEL FARKLILIKLAR ÖNE ÇIKIYOR

İstatistiki Bölge Birimleri sınıflamasına göre yıllık bazda en güçlü artış Ankara’da, en düşük artış ise Aydın–Denizli–Muğla hattında gerçekleşti.

ALIM G ÜCÜ VE P İYASA EĞİLİMLERİ

Konut fiyatlarındaki nominal yükseliş piyasadaki artışı gösterirken, reel fiyatlardaki düşüş eğilimi alım gücünün baskı altında olduğunu işaret ediyor.