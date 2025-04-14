Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:03

Güncelleme: 14.04.2025 - 11:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Nisan ayının en çok merak edilen ekonomik gelişmeleri arasında yer alıyor. Ocak ve mart aylarında yapılan faiz indirimlerinin ardından, piyasalarda gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda. Peki, TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Nisan ayı faiz kararı ne zaman?

MERKEZ BANKASI NİSAN 2025 TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın sıradaki faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'te düzenlenecek.

MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdi.