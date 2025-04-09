Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara açıkladı: Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş

Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerinde yaşanan azalmaya dikkat çekti. Kara, son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ve Merkez Bankası'nın müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara açıkladı: Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:35

Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki azalmaya dair sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

42 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ!

Eski TCMB Başekonomisti Kara, Mart ayının ikinci haftasından itibaren net rezervlerde 42,2 milyar dolar, brüt rezervlerde ise 25 milyar dolarlık bir düşüş yaşandığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından piyasalarda büyük bir dalgalanma yaşandı.

Gözaltı haberinin ardından döviz talebindeki artışı karşılamak amacıyla TCMB, üç gün içinde 25 milyar dolar satışı gerçekleştirdi.

Dolar kuru, gün içerisinde 42 lira seviyesine yükselmiş ve TCMB'nin müdahalesiyle 38 lira civarına gerilemişti.



Etiketler: #Hakan Kara #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #döviz #rezerv

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