Cumhuriyet Gazetesi Logo
TCMB nisan verilerini açıkladı: Şirketlerin döviz açığında milyar dolarlık sıçrama

TCMB nisan verilerini açıkladı: Şirketlerin döviz açığında milyar dolarlık sıçrama

23.06.2026 15:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TCMB nisan verilerini açıkladı: Şirketlerin döviz açığında milyar dolarlık sıçrama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, nisan ayında şirketlerin döviz varlıkları gerilerken kredi borçları artış gösterdi. Hem yurtiçi hem yurtdışından sağlanan nakdi kredilerdeki bu yükseliş, reel sektörün net döviz pozisyonu açığını büyütürken kısa vadeli döviz pozisyonu fazlasının ise azalmasına neden oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerine göre, nisan ayında firmaların döviz varlıkları bir önceki aya göre 1 milyar 508 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 7 milyar 932 milyon dolar arttı. Bu gelişmeler sonucunda firmaların net döviz pozisyonu açığı 205 milyar 608 milyon dolara yükselirken, mart ayına göre 9 milyar 440 milyon dolarlık artış kaydetti.

DÖVİZ VARLIKLARINDA GERİLEME YAŞANDI

Varlık kalemleri incelendiğinde, ihracat alacakları mart ayına göre 591 milyon dolar, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ise 571 milyon dolar arttı.

Buna karşın türev varlıklar 1 milyar 460 milyon dolar, yurtiçi bankalardaki mevduatlar 1 milyar 170 milyon dolar ve menkul kıymetler 40 milyon dolar azaldı.

KREDİ BORÇLARINDA ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Yükümlülük tarafında yurtdışından sağlanan nakdi krediler 3 milyar 858 milyon dolar, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 3 milyar 338 milyon dolar arttı. Aynı dönemde ithalat borçları 665 milyon dolar, türev yükümlülükler ise 71 milyon dolar yükseldi.

Vade yapısına bakıldığında, yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler 384 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 2 milyar 954 milyon dolar arttı. Yurtdışından kullanılan kredilerde kısa vadeli borçlar 631 milyon dolar, uzun vadeli borçlar ise 3 milyar 891 milyon dolar yükseldi.

KISA VADELİ DÖVİZ FAZLASI AZALDI

Nisan ayında kısa vadeli varlıklar 148 milyar 573 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 141 milyar 264 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 7 milyar 309 milyon dolar oldu. Söz konusu fazla, mart ayına göre 3 milyar 150 milyon dolar azaldı.

Öte yandan kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 seviyesinde gerçekleşti.

İlgili Konular: #döviz #TCMB

İlgili Haberler

Deutsche Bank yıl sonu altın tahminini güncelledi: Beklentiler aşağı çekildi
Deutsche Bank yıl sonu altın tahminini güncelledi: Beklentiler aşağı çekildi Deutsche Bank güçlü ABD verileri ve Fed'in sıkı para politikası beklentileri nedeniyle altın fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Faizlerin yüksek kalacağı öngörüsü ve borsa fonlarından yaşanan çıkışların altın fiyatlarını baskıladığı belirtilen raporda, fiyatları destekleyen tek güçlü unsurun merkez bankalarının alımları olduğu vurgulandı.
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yeniden Londra'da: Yatırımcılar önceki toplantıyı terk etmişti
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yeniden Londra'da: Yatırımcılar önceki toplantıyı terk etmişti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra’da iki gün sürecek temaslar kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek. Mayıs ayında da Londra’da bulunan Şimşek ve Karahan’ın yatırımcılarla görüştüğü sırada "mutlak butlan" kararı haberlerinin gündeme gelmesiyle bazı yatırımcıların toplantıyı terk ettiği belirtilmişti.
Mahfi Eğilmez yaşanan krizi açıkladı: Altın ve gümüş fiyatları niçin düştü?
Mahfi Eğilmez yaşanan krizi açıkladı: Altın ve gümüş fiyatları niçin düştü? İktisatçı Mahfi Eğilmez, ABD–İran çatışmasında altın ve gümüşün klasik beklentinin aksine düşmesini değişen küresel dinamiklere bağladı. Savaşla artan enflasyon endişesinin faiz beklentilerini yükselterek yatırımcıyı tahvile yönelttiğini ve merkez bankalarının nakit için altın sattığını belirten Eğilmez, esnekleşen piyasaların şokları artık daha hızlı sönümlendirdiğini vurguladı.