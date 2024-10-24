TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayımlandı: Enflasyon düşüş tarihi belirsiz

Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:19

Güncelleme: 24.10.2024 - 14:24

Para Politikası Kurul toplantısında "3. çeyreğe ilişkin göstergeler, yurtiçi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı duruş sürdürülecek" dendi.

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